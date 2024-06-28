NTV Özel Dosya: MİT'in "Kale"sindeki müze
Milli İstihbarat Teşkilatı 97 yıllık tarihini ve geleceğe dönük perspektifini kale adı da verilen yerleşkede kurulu bir müzede sergiliyor. Dışarıdan ziyaretçilere kapalı olan müze kapılarını NTV ekibi için açtı. Müzede pek çok gizli ya da çok gizli belge, fotoğrafların yanı sıra MİT operasyonlarında ele geçirilen teçhizat ve silahlar da sergileniyor. Onlar arasında 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde evinde bulunan dinleme cihazı ile 2023 yılında öldürülen DAEŞ Lideri'nin üzerinden çıkan silah da var. İşte ayrıntılar... (Haber: Özden Erkuş Kamera: Burak Akcan)
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