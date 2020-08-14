NTV Özel Dosya: Unutmamak İçin

Doktor, hemşire, bebek, genç, yaşlı... Corona virüs kimseyi ayırmadı... Yaz ayları rehavete neden oldu... Mart ve Nisan aylarında yaşadığımız endişe çabuk unutuldu... Ölüm kalım mücadelesi verenler olduğu gibi bu mücadeleyi kaybedenler de oldu... NTV Muhabiri Melike Şahin onların hikayesini anlattı... Özel Dosya: "Unutmamak İçin" bu akşam 21'de NTV'de
Abone ol
Paylaş
NTV 14.08.2020 - 18:29| Son Güncelleme : 14.08.2020 - 18:47
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.