NTV Özel Dosya: Yeni nesil savaşlar ve MİT

Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarla çok daha görünür durumda. Kimi zaman Suriye, kimi zaman ise Irak'ta gerçekleştirilen nokta operasyonlarla kimi zaman da istihbarat diplomasisi ile teşkilatın etki alanı giderek genişliyor. Soğuk savaş yıllarından hibrit savaşın hakim olduğu günümüze kadar geçen süreçte istihbarat dünyası nasıl değişti? Nokta operasyonlar nasıl başladı? Tüm bu soruların yanıtları Gökhan Gerçek'in hazırladığı "Yeni nesil savaşlar ve MİT", "NTV Özel Dosya"da.
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