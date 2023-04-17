NTV Özel | İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan "İdris Naim Şahin" tartışmalarına açıklama
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, NTV'den Funda Görey'in sorularına yanıt verdi. İdris Naim Şahin'in Ordu'dan aday gösterilmesine yönelik tepkilere değinen Sözcü Zorlu, kişiler üzerinden değerlendirme yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Sözcü Zorlu, "Listelerin değişeceğini düşünmüyorum. İdris Naim Şahin, AK Parti döneminde bakanlık yaptı. Belge olsaydı, yargının bu hareket etmesi gerekirdi. Haksızca eleştirilmesini doğru bulmuyorum." diyerek Şahin'in terör örgütleriyle mücade ettiğini bildiklerini ifade etti.
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