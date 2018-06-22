NTV seçim yayınına hazır (Bu sene nasıl bir ekran olacak?)

22.06.2018 - 11:11

NTV'nin yıllardır seçimlerdeki en büyük iddiası; "En temiz, en anlaşılır, en sade ekran" olması idi. Bu seçimde de izleyicileri böyle bir ekran bekliyor. Pazar günü saat 16:00'da Seçim Özel yayınına başlanacak ve bir sonraki sabaha kadar kesintisiz yayın devam edecek. O gün nasıl bir yayın akışı olacak, izleyicileri nasıl bir ekran bekliyor? O gece yayını açacak olan isim NTV sunucusu Oğuz Haksever seçim için hazırlanan yeni stüdyoda bu soruları yanıtladı. İşte ayrıntılar... (Seçime Doğru, NTV)



Seçim gecesi anlık sonuçlar ntv.com.tr'de