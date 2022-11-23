NTV spikeri Buse Yıldırım depreme canlı yayında yakalandı

Düzce Gölyaka depremi devam ettiği sırada NTV canlı yayındaydı. O anlarda ekranda olan Buse Yıldırım, depremin ilk anını soğukkanlı şekilde aktarmaya devam etti. 5,9'luk sarsıntının stüdyo dekorlarının ve ışıklarının titreşimine de yansıdı.

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