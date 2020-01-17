NTV, TCG Alemdar Gemisi'nde (Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor)
İstanbul Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor. Aramaları denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar Gemisi yapıyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu TCG Alemdar gemisinde çalışmalardaki son durumu anlattı.
17.01.2020 - 09:53| Son Güncelleme : 17.01.2020 - 10:08
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