NTV, TCG Alemdar Gemisi'nde (Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor)

İstanbul Kilyos'taki deniz kazasında kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor. Aramaları denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar Gemisi yapıyor. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu  TCG Alemdar gemisinde çalışmalardaki son durumu anlattı.

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