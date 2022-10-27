NTV, THY uçuş simülatöründe

Türk Hava Yolları Simülatör Eğitim Merkezi, kapılarını NTV’ye açtı. Havayolu şirketi, filosuna yeni kattığı uçaklar için pilotlarını bu merkezde eğitiyor. Ayrıca pilotlar gökyüzünde yaşayabilecekleri tüm acil durumlara burada hazırlanıyor. (Özel Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Savaş Daldal)

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