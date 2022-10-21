NTV, THY'nin Uçuş Eğitim Merkezi'nde

İstanbul Hatay seferini yapan THY uçağının lastiği iniş sırasında patlamış, kabin ve yer ekibinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden atlatılmıştı. Türk Hava Yolları ekipleri, karşılaşılacak her türlü soruna karşı sıkça eğitim alıyor. NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu ve kameraman Cahit Kazan THY’nin uçuş eğitim merkezindeki çalışmaları görüntüledi.
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