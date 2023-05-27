NTV ve Star TV ikinci tur seçim özel yayınına hazır

Seçmen oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için ekran başına geçecek. Sonuçlar NTV-STAR TV ortak yayınından takip edilebilecek. Seçim özel yayını yarın saat 16.00'da başlayacak. Sonuçlar, seçim yasakları kalktığı an itibariyle ntv.com.tr adresinden de takip edilebilecek.

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