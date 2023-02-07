NTV yayınında kurtarma anları: Anne ile oğlu Türkiye'ye umut oldu

Tüm Türkiye deprem bölgesinden gelecek iyi haberleri beklerken, zaman zaman umudu yeşerten anlar da yaşandı. NTV ekipleri yıkımın olduğu bölgelerde çalışmaları takip ederken, enkaz altından sağ çıkarılanlar oldu. (Haber:Gökhan Gerçek-Nizamettin Kaplan Kamera:Ahmet Aldoğan-Seyfettin Ay)

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