NTV'nin acı günü: Özlem'i kaybettik

Bugün NTV ailesinin acı günü. Maalesef hepimizi kahreden haberi aldık bugün. Uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece ekranı değil, nice anıları paylaştığımız, güzel yüzlü, güzel kalpli, güzel ruhlu arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u, kaybettik.

Haberler - NTV Haber 17.05.2022 - 21:05 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 21:10

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