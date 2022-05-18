NTV'nin acı günü: Özlem'i kaybettik

NTV ailesi dün acı bir haber aldı. Uzun yıllar birlikte mesai yaptığımız, sadece ekranı değil, nice anıları paylaştığımız, güzel yüzlü, güzel kalpli, güzel ruhlu arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt'u, kaybettik. Özlem'e bugün öğle vakti Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından veda edeceğiz.
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