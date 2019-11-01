NTV’nin gün boyu ‘Sıfır Atık’ yayını ödül aldı

2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi İstanbul'da düzenlendi. "Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla" temasının öne çıktığı zirveye, Türkiye'den ve dünyadan birçok temsilci katıldı. Projeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülük ediyor. Emine Erdoğan, zirvede sektör temsilcilerine seslendi, "Her ürünün çevreye maliyetini hesap edin" dedi. Sıfır Atık Zirvesi'nde, NTV de ortak gelecek programı ve sıfır atık özel yayınlarıyla, medya ve farkındalık ödülüne layık görüldü. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı.