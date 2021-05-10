NTV'ye Gazeteciler Cemiyeti ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2020 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin kazananları açıklandı. NTV ekibinden Melike Şahin "Unutmamak İçin" isimli özel dosyayla Televizyon Haber Programı ödülüne layık görüldü. Unutmamak için,, corona virüs salgınının neden olduklarını birebir yaşayanların, yakınlarını kaybedenlerin deneyimlerini aktarıyor.
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NTV 10.05.2021 - 18:41| Son Güncelleme : 10.05.2021 - 18:52
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