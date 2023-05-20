Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuri Sesigüzel yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Sesigüzel'in Beylikdüzü'ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel'in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
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