Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan bir işçi, elbiseleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabında “İşçi kardeşimiz, bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz” notuyla paylaştı.
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NTV Haber 12.02.2022 - 04:12| Son Güncelleme : 12.02.2022 - 04:20
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