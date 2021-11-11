O anlar görüntülendi: Ağabeyini silahla vurdu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki kardeş olan Hasan ve İbrahim Kuşçu bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışma esnasında, İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan’ı yaraladı. Hasan Kuşçu hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan ibrahim Kuşçu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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