O gece Meclis'te neler yaşandı?

15 Temmuz gecesi Meclis'te "Bomba da atsanız buradayız, cesetlerimizi çiğnemeden parlamentoya giremeyeceksiniz” diyerek tarihe geçen bir isim vardı. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. 15 Temmuz’un dördüncü yıldönümünde o gece yaşadıklarını NTV ile paylaştı. “Ölümü göze almıştım, darbeyi ölümü göze alanlar yendi" dedi.
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NTV 15.07.2020 - 09:35| Son Güncelleme : 15.07.2020 - 10:22
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