O gün bayrağı yarıya Ata’nın kütüphanecisi indirdi
84 yıl önce de bugün olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı’nın dışında binlerce insan bekliyordu. Acı haberin dışarıda bekleyenlere verilmesi gerekiyordu. Ve bu görev Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’ya düştü. Ulusu Dolmabahçe’nin çatısına çıktı, Türk bayrağını yarıya indirdi. Kendi deyimiyle o anda dışarıda bekleyenlerin hıçkırıkları bomba gibi patladı. Mustafa Kemal Ulusu, babasının anılarını NTV’ye anlattı. (Haber:Beyzanur Özer)
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