O tantunici konuştu: Görüntüler personelimiz yaptığı video montaj
İstanbul Kadıköy’de çöpten toplattığı biberlerle tepki çeken tantunici dükkanının sahibi konuştu. iddiaları reddeden Rıza Şimşek, “Görüntüler, yüz kızartıcı suçtan dolayı işten ayrılan personellerimizn yaptığı video montajdır. Kesinlikle kabul etmiyorum, sürekli denetleniyoruz. Vicdanımız rahat, alnımız ak. Bu iftiradır, karalamadır’’ dedi.
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