Öfke kontrolü toplantısında kavga çıktı

Trabzon’da şoförlere, stres ve öfkeyle başa çıkma yöntemleri öğretilecekti ama toplantı başlar başlamaz kavga çıktı. İmza protokolü için bir araya gelen oda başkanları ile belediye yetkilileri arasında sert tartışmalar yaşandı. Tansiyonun yükselmesi üzerine belediye başkanı toplantıyı bitirdi.
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