Öfkeli anne çakarlı lambayı oğlunun başında parçaladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, çakarlı araç kullanan ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uyguladılar. Haber verilmesi üzerine uygulama noktasına gelen sürücü Cihan Celal K.’nın annesi Sultan K., çakarlı ışık cihazını oğlunun başına vurarak parçaladı. Sürücü gence, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve çakar lamba takma ve kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

Haberler - NTV 18.02.2022 - 16:25 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 16:32

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