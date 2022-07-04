Öfkeli müşteri taksiyle kaldırıma çıkıp ağaca çarptı

Manisa’da bir taksici tartıştığı müşteri tarafından ısırılarak dövüldü. Olay anında taksici korna çalarak çevredekilerden yardım isterken, hızını alamayan müşteri direksiyona geçti ve kaldırımdaki ağaca çarptı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde taksimetre nedeniyle tartıştıklarını söyleyen A.T. serbest bırakıldı. Başına 3 dikiş atılan, boynu ve kollarından ısırılan taksici Ali Hallaç, ‘‘Maalesef bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Çok zoruma gidiyor. Bu saatten sonra mesleğimi yapabilecek miyim? emin değilim’’ diyerek tepki gösterdi.

Haberler - İHA 04.07.2022 - 16:55 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 17:13

TÜRKİYE HABERLERİ