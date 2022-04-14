Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmesin diye uğraştı
Zonguldak’ta polisin ‘dur’ ihtiyarına uymayan 19 yaşındaki ehliyetsiz genç, yaklaşık 10 kilometrelik takip sonucunda yakalandı. Kiralık araçla polisten kaçan gencin annesi de arabadaydı. Ceza kesilmemesi için çok uğraşan Hatice Yazıcı, ‘‘Cahil daha. Ben de dur dedim ama durmadı’’ diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Polisin Semih Yazıcı’ya 11 bin TL ceza keseceğini öğrenen anne en sonunda oğluna kızdı.
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