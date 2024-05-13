Oğlu olmadan ilk Anneler Günü'nü geçirdi: Acılı aileden Eylem Tok'a çağrı
1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan'daki kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci anneler günününü buruk geçirdi. Oğlunun mezarını ziyaret eden acılı anne soruşturmada adı geçenleri kastederek "10 ailenin anneler gününü kutlamıyorum." ifadesini kullandı. Baba Özer Aci de kaza sonrası yurt dışına kaçan anne Eylem Tok ve oğluna seslendi.
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