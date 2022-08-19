"Oğlum taşınacak" yalanına ceza

Ev kiralarına yüzde 25 zam sınırlandırması getirildi ancak bazı ev sahipleri bu kurala uymuyor. Kirayı yükseltmek için, eve aile fertlerinden birinin taşınacağı bahanesini ileri sürüyor. Peki böyle bir durumla karşılaşan kiracı ne yapmalı ve hakları ne? 
Haber: Tuana Çiftçi

Haberler - NTV Haber 19.08.2022 - 17:16 | Son Güncelleme : 19.08.2022 - 17:23

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