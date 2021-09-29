Öğrenci servisinin ezdiği 11 yaşındaki uğur hayatını kaybetti

Adıyaman’da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan 11 yaşındaki Uğur Geçer, öğrenci servisinin altında kaldı. Hastanede yoğun bakıma alınan Uğur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV 29.09.2021 - 10:30 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 10:58

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