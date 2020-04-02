Öğrenciler için emekliliğini erteledi (ÇAPA Tıp Fakültesi Dekanı, Cemil Taşçıoğlu'nu anlattı)

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hem doktor hem öğretmendi. Binlerce hastayı iyileştirdi, binlerce doktor yetiştirdi. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi'nin iz bırakan Cemil Hoca'sını anlattı.

NTV 02.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 14:55

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