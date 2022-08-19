Öğrenciler yurt bulma telaşında

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrencilerin yurt arama telaşı başladı. Fiyatların artmasıyla birlikte yurt bulmak daha zor bir hale geliyor. Yurt fiyatları ise ortalama 30 ile 120 bin lira arasında değişiyor. Haber: Sena Gürbıyık
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NTV Haber 19.08.2022 - 16:44| Son Güncelleme : 19.08.2022 - 16:54
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