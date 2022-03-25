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Öğrencileri döven yurt görevlisi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Öğrencilere yönelik şiddetin kınandığı Valilik açıklamasında, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Haberler - NTV 25.03.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 25.03.2022 - 09:59

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