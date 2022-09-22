Öğrencilerin kurtardığı köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir sokak köpeği dövülüp çöp konteynerine atıldı. Okula giden lise öğrencilerinin sesini duyarak kurtardıkları köpeğe hayvanseverler sahip çıktı. Köpeğin vücudunda dövüldüğüne dair izler olduğunu anlatan tarih öğretmeni Doğan Yıldız ‘‘Çöpte uzun süre kaldığını anladık çünkü midesinden kağıt ve çöp çıktı. Durumu kritik. Tedavisi veterinerde devam ediyor. Çevrede kamera olmadığı için kimin yaptığını tespit edemedik’’ dedi.
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