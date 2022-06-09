Öğrencinin babası isyan etti: 17 yaşında delikanlıyı dövmek ne demek?
Kocaeli’de İzmit Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören 17 yaşındaki M.H.Y., derste öğretmeni tarafından dövüldü. Oğlunun dayak yediğini, evlerine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlisinden öğrenen baba Ahmet Yılman, ‘‘Canım çok yandı. 17 yaşındaki bir delikanlıyı arkadaşlarının yanında evire çevire dövmek ne demek? Psikolojisini düşünebiliyor musunuz?’’ dedi. Olayın takipçisi olacaklarını söyleyen baba, öğretmenin ceza almasını istedi.
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