Öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan için tören yapılacak
Gaziantep’in Karkamış ilçe merkezine düzenlenen havan ve roketlı saldırıda yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş için bugün cenaze töreni düzenlenecek. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, saldırı düzenlenen okuldan son durumu anlattı. (Kameraman:Seyfettin Ay)
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