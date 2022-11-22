Öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan için tören yapılacak

Gaziantep’in Karkamış ilçe merkezine düzenlenen havan ve roketlı saldırıda yaşamını yitiren sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş için bugün cenaze töreni düzenlenecek. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, saldırı düzenlenen okuldan son durumu anlattı. (Kameraman:Seyfettin Ay)

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