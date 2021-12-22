Öğretmen doktora kolonya şişesiyle saldırdı

Mardin’de annesini tedavi için özel bir hastaneye götüren M.A., yanlış ilaç verdiği gerekçesiyle doktora kolonya şişesiyle saldırdı. Başından yaralanan doktor Bayram Yıldız ‘‘Gerekli açıklamayı yaptım ama bana saldırdılar. Şikayetçiyim, sürecin takipçisi olacağım’’ dedi. Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A. gözaltına alındı.

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 16:29 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 17:00

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