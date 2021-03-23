Öğretmen kalemle saldırdı

Kahramanmaraş'ta Halk Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yapan Esra Gündeş M. (41), oturdukları sitenin bahçesinde komşusu Nimet Çokbüyük (41) ile tartıştı. Tartışmanın ardından darp raporu alan Nimet Çokbüyük, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Şikayet üzerine eşi ile birlikte karakola gelen Esra Gündeş M. yeniden çıkan tartışmada elindeki kalemi polislerin gözü önünde Çokbüyük'ün yüzüne sapladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esra Gündeş M., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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NTV 23.03.2021 - 13:36| Son Güncelleme : 23.03.2021 - 13:51
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