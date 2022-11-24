Öğretmenler Günü’nü kutlamaya giderken kaza yaptılar

Kayseri’de bir sürücü aracını park etmek isterken caminin bahçesine uçtu. Dik bir şekilde iki duvar arasında sıkışan otomobildeki 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı. Öğretmenler Melek Ö., Feray A. ile kızı Damla A.’nın Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı yapmaya gittikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 3 kadının sağlık durumu iyi.
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