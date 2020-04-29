Öğretmenler okulda, öğrenciler evde siper maske üretiyor (NTV Muhabiri, Diyarbakır'daki o okuldan aktardı)

Diyarbakır'da bir özel okulda sağlık çalışanları için siper maske üretiliyor. Öğretmenler okulda, öğrenciler ise evden çalışıyor. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan, o okulu ziyaret ederek çalışmaları yerinde gözlemledi.

NTV 29.04.2020 - 12:03 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:34

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