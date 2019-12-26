OHAL Komisyonu'nun kozmik odası (98 bin 300 başvuru karara bağlandı)
2017 Yılında kurulan Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu, kapılarını ilk kez habercilere açtı. 2 yıl içinde 500 bin evrağı inceleyen komisyon 126 bin 300 itirazın yüzde 78'ini karara bağladı. NTV ekibi, kritik kararların verildiği komisyonun kozmik odası olarak bilinen arşiv bölümünü görüntüledi. İşte Gökhan Gerçek ve Kameraman Kazım Özbek'in izlenimleri...
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