Okan Tüysüz Kayseri'deki 4,8'lik depremi değerlendirdi: Sarsıntılar 5'in üzerine çıkabilir
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de meydana gelen 4,8'lik depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog profesör doktor Okan Tüysüz Erkilet fayına dikkat eçkti. Tüysüz bölgedeki deprem fırtınalarında sarsıntı büyüklüklerinin 5'in üzerine çıkabileceğini belirtti.
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