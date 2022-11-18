Okey masasında tartıştığı kişi otomobilini kundakladı
İstanbul Güngören'de iddiaya göre Sait Akbarov bir süre önce okey oynadığı arkadaşlarından biriyle tartıştı. Tartışma husumete dönüştü. İkili arasında sürekli sürtüşmeler yaşandı. Akbarov'un iddiasına göre tartıştığı kişi, gece saatlerinde evinin önüne gelerek otomobilinin camını kırmak istedi. Defalarca cama vuran şüpheli, elindeki yanıcı madde ile otomobili ateşe verip kaçtı. Otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kullanılmaz hale geldi. Telefonla tehditler aldığını söyleyen Akbarov, otomobilini yakacak kadar bir sorun yaşamadığını söyledi.
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