Okey masasında yakalandı: ‘‘Siz de zor durumdasınız, bize yardımcı olun’’
İstanbul Ümraniye’de kısıtlama saatlerinde açık olan bir kafeye baskın yapan polis, ilginç bir teklifle karşılaştı. Mekandakiler nargile eşliğinde okey oynuyorlardı ve içlerinden biri polisten ‘kendilerine yardımcı olmasını’ istedi. 22 kişiye 69 bin 960 TL ceza kesildi.
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ntv.com.tr 26.04.2021 - 10:28| Son Güncelleme : 26.04.2021 - 11:21
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