Okul açılışına hazırlanan servisçiler yüzde 20 zam istiyor

Okullarda yüz yüze eğitim için planlanan tarih 21 Eylül. Bu duruma salgının seyir durumu etkili olacak. Ancak serviçiler hazırlıklarını yapmaya başladı. Peki ücretler ne olacak? Servisçiler yüzde 20 zam talep ediyor.

NTV Haber 17.08.2020 - 11:41 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 11:43

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