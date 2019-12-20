Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Okulların 100 metre yakınına kadar uygun gıdaları teşvik etme noktasında bir çalışmamız var" açıklamasında bulundu. Koca, "Yüksek kalorili çikolata ve benzeri gıdalar ile cips, fazla şekerli ve tuzlu olan zararlı ürünler olmayacak. Meyve, yoğurt gibi daha çok faydalı olduğunu bildiğimiz ürünleri teşvik eden bir yaklaşım içinde olacağız" ifadelerine yer verdi. İşte ayrıntılar...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER