Okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan liseli Berhan, yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul Bakırköy'de bir lise öğrencisinin yolu, başka bir okulun öğrencileri tarafından kesildi. Önce darp edilen öğrenci, sırtına iki bıçak darbesi aldı, akciğeri zarar gördü, hayati tehlikesi sürüyor. Suçunu kabul eden zanlı ise önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine ise hakkında yakalama kararı çıkartıltılan öğrenci yeniden gözaltına alındı. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER