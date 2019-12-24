Okul çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan liseli Berhan, yaşam mücadelesi veriyor
İstanbul Bakırköy'de bir lise öğrencisinin yolu, başka bir okulun öğrencileri tarafından kesildi. Önce darp edilen öğrenci, sırtına iki bıçak darbesi aldı, akciğeri zarar gördü, hayati tehlikesi sürüyor. Suçunu kabul eden zanlı ise önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine ise hakkında yakalama kararı çıkartıltılan öğrenci yeniden gözaltına alındı. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.