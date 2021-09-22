Okul dönüşü kahreden kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya’da elektrikli bisikletle okuldan dönen anne ve 2 çocuğuna motosikletin çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Kazada 27 yaşındaki Ebru Sonkaya hayataını kaybetmiş, 6 yaşındaki Nurhayat ile 7 yaşındaki Berat ağır yaralanmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Ebru Sonkaya’nın, bir otomobilin geçmesini beklediği görülüyor. Daha sonra yola çıkan kadının kullandığı elektrikli bisiklete hızla gelen bir motosiklet çarpıyor. Genç kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuğunun tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.
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ntv.com.tr 22.09.2021 - 16:33| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 16:44
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