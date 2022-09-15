Okul kantinlerinde fiyatlar arttı

Yüksek enflasyon okul kantinlerine de yansıyor. Öğrenciler ve veliler kantinlerde satılan gıda ürünlerinin yüksek fiyatlarına tepkili. Fiyatlar geçen seneye oranla en az 2 kat yükseldi. Haber: Beyzanur Özer, Kamera: Semih Çalışkan
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NTV Haber 15.09.2022 - 14:58| Son Güncelleme : 15.09.2022 - 15:44
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