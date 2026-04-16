Okul saldırısı sonrası ailelerin hastanede acılı bekleyişi sürüyor

16.04.2026 10:13

NTV - Haber Merkezi

Kahramanmaraş'taki üzücü hadisenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 11'i taburcu edilirken, 3'ü kritik olmak üzere 9 kişinin tedavisi Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.