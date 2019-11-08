Okul servislerinde güvenlik tartışması: Alınması gereken önlemler neler?

İstanbul Avcılar'da dün okul bahçesinde manevra yapan servis aracı ikinci sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarptı. 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. NTV ekibinden Yağız Şenkal, Ataşehir'de bir okulun önünde, İstanbul Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ile okul servisleriyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri konuştu.

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