Okul servislerinde güvenlik tartışması: Alınması gereken önlemler neler?
İstanbul Avcılar'da dün okul bahçesinde manevra yapan servis aracı ikinci sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarptı. 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. NTV ekibinden Yağız Şenkal, Ataşehir'de bir okulun önünde, İstanbul Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ile okul servisleriyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri konuştu.
08.11.2019 - 12:21| Son Güncelleme : 08.11.2019 - 12:23
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