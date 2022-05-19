Okul yıllarında filizlenen mücadele ruhu

Mustafa Kemal Atatürk, Mekteb-i Harbiye Şahane’ye geldiğinde 18 yaşındaydı. Atatürk gençliğinin en önemli yıllarını bu okulda geçirdi. İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün harbiye yılları… (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Hüseyin Eroğlu)

Haberler 19.05.2022 - 09:55 | Son Güncelleme : 19.05.2022 - 10:13

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